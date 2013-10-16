أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الببلاوى" يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء

Google+ Print
"الببلاوى" يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء "الببلاوى" يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، برئاسة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، وينوبها فى رئاسة اللجنة الدكتور عادل حسنى رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة القاهرة.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، والدكتور محمود المتينى رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، والدكتور محمد هلال إستشارى الجراحة بكلية الطب جامعة القاهرة وأمين عام للجنة، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور رشاد برسوم، أستاذ الكلى المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر، بجانب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365