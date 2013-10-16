"الببلاوى" يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، برئاسة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، وينوبها فى رئاسة اللجنة الدكتور عادل حسنى رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة القاهرة.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، والدكتور محمود المتينى رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، والدكتور محمد هلال إستشارى الجراحة بكلية الطب جامعة القاهرة وأمين عام للجنة، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور رشاد برسوم، أستاذ الكلى المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر، بجانب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.