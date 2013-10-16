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الجزائر تدين الهجوم على بعثة "يوناميد" في دارفور

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الجزائر تدين الهجوم على بعثة "يوناميد" في دارفور الجزائر تدين الهجوم على بعثة "يوناميد" في دارفور

كتب : أ ش أ الأربعاء 16-10-2013 17:50

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الأخير على أعضاء من البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور بالسودان "يوناميد".

وقال عمار بلاني، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، إن الجزائر تدين بشدة الهجوم الأخير ضد قافلة من البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" والتي أدت إلى وفاة ثلاثة من أفراد وحدة الشرطة التابعة لهذه البعثة.

ودعا بلاني جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع اليوناميد، مجددًا دعم الجزائر لمهمتها المتمثلة في حماية السكان المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ودعم عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في دارفور.

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة جنود سنغال من قوة "يوناميد" قد قُتلوا صباح الأحد الماضي وأُصيب آخر في كمين نُصب لهم بالقرب من الجنينة عاصمة غرب دارفور.

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