الجزائر تدين الهجوم على بعثة "يوناميد" فى دارفور

أدانت الجزائر، بشدة، الهجوم الأخير على أعضاء من البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور بالسودان (يوناميد).

وكان ثلاثة جنود سنغال من قوة يوناميد قد قتلوا صباح يوم الأحد الماضى، وأصيب آخر فى كمين نصب لهم بالقرب من الجنينة عاصمة غرب دارفور.

وقال عمار بلانى، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية- فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء: "إن الجزائر تدين بشدة الهجوم الأخير، ضد قافلة من البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد)، والتى أدت إلى وفاة ثلاثة من أفراد وحدة الشرطة التابعة لهذه البعثة".

ودعا بلانى، جميع الأطراف فى دارفور إلى التعاون الكامل مع اليوناميد، مجددا دعم الجزائر لمهمتها المتمثلة فى حماية السكان المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ودعم عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع فى دارفور.