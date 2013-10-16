شوقى غريب: كنت المرشح الأبرز للمنتخب قبل برادلي

قال شوقى غريب المدير الفني للإسماعيلي إنه كان أول المرشحين قبل بوب برادلى لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني.

وجاءت تصريحات غريب بعد خسارة منتخب مصر بنتيجة 6-1 أمام غانا في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

غريب عمل كمدرب عام للمنتخب مع المدير الفني حسن شحاتة، قبل رحيل الجهاز بأكمله والتعاقد مع برادلي.

وتابع غريب "الترشيح وقتها جاء لأني عملت فى كافة أجهزة منتخبات الوطنية من ناشئين وشباب واوليمبي والمنتخب الأول".

ويبحث المنتخب المصري عن مدرب ليقود الفراعنة بعد نهاية عقد برادلي بلقاء غانا المقبل في جولة الإياب 19 نوفمبر.

وأكد غريب "لم أتلق أي ترشيح بصفة رسمية لتولي المهمة ومستمر فى عمله مع الإسماعيلي لحين إشعار آخر".