اتفاقية بين أسمنت بنى سويف والمحافظة لرفع كفاءة مصنعين لتدوير القمامة

أكد اللواء محمد عزت فتح الباب، سكرتير عام محافظة بنى سويف، توقيع المحافظة اتفاقية وبروتوكول تعاون مع مسئولى مصنع أسمنت بنى سويف (تيتان)، بمقتضاها يقوم المصنع برفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بمركز سمسطا، وكذلك الموجود بمركز الواسطى أو نقله إلى مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، لافتًا إلى قيام مصنع الأسمنت باستلام القمامة من أماكن تجميعها بالمحافظة ونقلها إلى مصنعى التدوير.

وأوضح السكرتير العام، أن هناك العديد من المكتسبات والفوائد التى تعود على المحافظة من هذه الاتفاقية، أهمها الحصول على آلاف الجنيهات بالإضافة إلى مقابل حق انتفاع مصنع الأسمنت بالأرض والمنشآت، مشيرًا إلى أن القمامة التى يتم جمعها من الشوارع والمنازل، تقوم معدات وسيارات المشروع التابع للمحافظة بنقلها إلى المدافن شرق النيل دون منفعة، منوهًا عن أخذ مصنع الأسمنت لها، لإعادة تدويرها بمصنعى سمسطا والواسطى.