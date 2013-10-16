82سائح أجنبى يزورون معبد أبو سمبل فى ثانى أيام العيد

أكد اليوم الدكتور أحمد صالح، مدير آثار النوبة، ومعابد أبو سمبل، أن عدد السياح الأجانب، الذين زاروا المعبد، اليوم الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، 82سائحا أجنبيا، لافتا أن هذا العدد يعتبر الأكبر، منذ أكثر من شهرين.

وأضاف أنه من المتوقع، أن تتزايد الأعداد خلال الأيام القادمة، خاصة مع قرب الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس فجر الثلاثاء القادم، والتى من المتوقع، أن يحضرها عدة مئات من الأجانب.

وأضاف أنه سيتم لأول مرة، نقل ظاهرة التعامد على الهواء مباشرة، إلى ألمانيا، كما سيقوم التليفزيون المصرى، بنقل التعامد من خلال قنواته.