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زوجة "الشاطر": لم نتوقع قيام "السيسي" بانقلاب لحسن الظن به.. وتم إقحامي في السياسة

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زوجة "الشاطر": لم نتوقع قيام "السيسي" بانقلاب لحسن الظن به.. وتم إقحامي في السياسة زوجة "الشاطر": لم نتوقع قيام "السيسي" بانقلاب لحسن الظن به.. وتم إقحامي في السياسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 12 دقيقة

قالت زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن قيام الفريق عبدالفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بما أسمته "انقلاب على الرئيس محمد مرسي" كان بمثابة الأمر المستبعد لدى الجميع، حيث كان هناك حسن ظن به، فكان أمر مذهل أن يحدث هذا الانقلاب لفرط ثقة القادة في السيسي، حسب قولها.

وتابعت زوجة الشاطر، في لقائها على قناة "الجزيرة مباشر "، في برنامج "رهن الاعتقال"، أنه تم إقحامها في الحياة السياسة على الرغم من رغبتها واهتمامها بالعمل المجتمعي.

وأضافت أن كل لحظة تم التضييق بها على زوجها والقيادات الإخوانية التى تم القبض عليها ستتبدل بالخير والأحسن، واختتمت قائلة "إن كل فرد سيترك كل ما يمتلك وسيكون وحيدا في قبره ولن يتبقى سوى العمل، فرسالتي إلى الشعب المصري استمر فأنت تحقق بطولات وسلميتك أقوى من الرصاص".

وتابعت "على الجانب الآخر، يا شعب مصر أفق وفكر واستخدم عقلك في معرفة الأمور ومايحدث ولا تنسق وراء الإعلام الكاذب".

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