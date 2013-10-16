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بعد هزيمة المنتخب الثقيلة أمام غانا.. "الحياة" تذيع "بوشكاش" و"الزمهلاوية"

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بعد هزيمة المنتخب الثقيلة أمام غانا.. "الحياة" تذيع "بوشكاش" و"الزمهلاوية" بعد هزيمة المنتخب الثقيلة أمام غانا.. "الحياة" تذيع "بوشكاش" و"الزمهلاوية"

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 16-10-2013 15:40

بعد هزيمة في مباراة الأمس أمام غانا، سادت حالة من الغضب والاستنكار على الشعب المصري، وكل منهم عبر عن استنكاره بطريقته، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وقررت قنوات "الحياة" التعبير عن استنكارها للهزيمة الثقيلة على طريقتها، فأذاعت قناة "الحياة 1" فيلم "بوشكاش" بطولة الفنان محمد سعد، والذي يؤدي دور حارس مرمى معتزل يتحول إلى سمسار لاعبين، ويسافر من أجل جلب لاعبين للاحتراف في الأندية المصرية.

وتعرض "الحياة سينما" فيلم "الزمهلاوية" بطولة مشتركة لنخبة من النجوم، تدور أحداثه حول التعصب والتطرف بين فريقي الأهلي والزمالك، الفيلم بطولة الفنان عزت أبوعوف وصلاح عبدالله وانتصار وهالة فاخر.

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