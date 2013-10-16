بالصور| "مرور" الإسكندرية يرتدي زيا جديدا.. والمواطنون: "مبروك على لبس العيد"

الزي الجديد بدلة رصاصي اللون وعليها خطوط فسفورية

كتب : مروة مرسي وأحمد ماجد منذ 54 دقيقة

"مبروك على لبس العيد"، هكذا استقبل أهالي الإسكندرية، الملابس الجديدة لرجال المرور بالإسكندرية، إذ خصصت إدارة المرور بالمحافظة زيا جديدا، أثار اهتمام المواطنين، وقائدي السيارات، الذين توقفوا وهنأوا رجال المرور بزيهم الجديد.

ويتكون الزي الجديد من بدلة رصاصي اللون وعليها خطوط فسفورية اللون، ومدون عليها "مرور الإسكندرية"، وتفاجئ الأهالي بهذا الزي الجديد وأبدو إعجباهم به.

فيما وقف رجال المرور على الكورنيش بزيهم الجديد الذي يدعو إلى التفاؤل لتبادل التحية والسلام مع المواطنين والمارة.

ويقول اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إن زي رجال المرور جاء في إطار الحرص على ظهور رجال الشرطة بمظهر حضاري، أمام المواطنين. وأضاف "رجل الشرطة يجب أن يكون وجهة مشرفة لمجتمعه".