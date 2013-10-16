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إلهام شاهين تعلن انضمامها لحملة ترشيح السيسي رئيسًا

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إلهام شاهين تعلن انضمامها لحملة ترشيح السيسي رئيسًا إلهام شاهين تعلن انضمامها لحملة ترشيح السيسي رئيسًا

كتب : محمد عاشور الأربعاء 16-10-2013 17:12

أعلنت الفنانة إلهام شاهين انضمامها لحملة ترشيح الفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرئاسة الجمهورية.

وقالت شاهين، فى تصريحات صحفية، إن "الفريق السيسى يعد أفضل من يترشح للرئاسة فى الفترة القادمة، لأنه لا يحتاج إلى دعاية انتخابية لأن لديه شعبية كبيرة جداً".

ومن جانبه، علق ممدوح شفيق النحاس مدير حملة "قد الدنيا" أول حملة لترشيح الفريق السيسى رئيسا للجمهورية، قائلا "انضمام الفنانة إلهام شاهين لحملة السيسى يعتبر إضافة كبيرة تعطى زخماً كبيراً".

ووصف النحاس الفنانة إلهام شاهين بأنها "أول من قاد حملة ضد جماعة الإخوان المحظورة، ووقفت فى مواجهة الرئيس المعزول وأنصاره. ووجودها ضمن حملة ترشيح السيسي يدعم موقف الحملة".

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