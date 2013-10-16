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أنيميا الفول مرض وراثى يصيب الذكور أكثر من الإناث

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أنيميا الفول مرض وراثى يصيب الذكور أكثر من الإناث أنيميا الفول مرض وراثى يصيب الذكور أكثر من الإناث

يعد مرض أنيميا الفول من أكثر أمراض الإنزيمات انتشارًا، وينتشر بين الذكور أكثر من الإناث لحمله كروموسوم إكس، ويظهر هذا المرض فجأة دون أى أعراض سابقة.

وقالت الدكتورة آمال البشلاوى، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أنيميا الفول هى أنيميا وراثية تظهر فجأة دون أى أعراض، ويصاب بها الطفل بعد اكتمال سن 6 شهور، والأم هى من تحمل الجين الوراثى للمرض، لافتة إلى أن الطفل الذكر هو من يحمل المرض أكثر من الأنثى، لأن المرض يكون حامل كروموسوم إكس المتواجد عند الذكر.

وأضافت البشلاوى أن هناك أعراضًا تظهر على الطفل ويتم ملاحظتها منها الشحوب المفاجئ فى وجه الطفل، وتغير فى لون البول، واصفرار فى بياض العين، وخمول شديد عند الطفل.

أوضحت الطبيبة أنه فى حالات الأنيميا الشديدة يتم نقل دم للطفل تحت مراجعة الطبيب، مضيفة أنه إذا حدث هبوط حاد فى الهيموجلوبين دون أى تعويض فى نقل الدم يعد ذلك خطرًا على الطفل.

أشارت البشلاوى إلى أن الطفل من الممكن أن يعيش حياة طبيعية إذا ابتعد عن 10% من الأطعمة التى تحتوى على بقوليات لأن تناولها يحدث تكسيرًا فى الدم عند الطفل الذى يعانى من الأنيميا، كما توصى بتناول الطفل للأطعمة التى تحتوى على فيتامين "ج" إضافة إلى البيض واللبن وجميع أنواع الفاكهة.

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مصر 365