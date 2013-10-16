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بالفيديو .. كيف تصرف عبد ربه مع لاعبي المنتخب بعد الهزيمة؟

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بالفيديو .. كيف تصرف عبد ربه مع لاعبي المنتخب بعد الهزيمة؟ بالفيديو .. كيف تصرف عبد ربه مع لاعبي المنتخب بعد الهزيمة؟

رغم عدم مشاركته في سقوط الفراعنة بسداسية مقابل هدف أمام غانا في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014، إلا أنه تصرف كقائد عقب المباراة.

وانتظر عبد ربه الذي ظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة لحساب حسام عاشور ومحمد النني حتى صافرة النهاية، وتوجه نحو ممر خروج اللاعبين.

وأثناء خروج اللاعبين حرص عبد ربه الذي كان متوجها لمغادرة الملعب، للعودة ومصافحة زملائه واحدا تلو الآخر للتهوين عليهم.

وتعد الهزيمة من غانا من أكبر هزائم الفراعنة في تاريخها خلال المواجهات الإفريقية.

لمشاهدة تصرف عبد ربه أضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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