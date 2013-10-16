"المحظورة" تواصل استغلال الأطفال فى مسيراتها بالمنوفية

بعد محاولاتهم استغلال الأطفال فى مسيرات رابعة العدوية تحت مسمى "مشروع شهيد"، تواصل الجماعة المحظورة استغلالها للأطفال من جديد فى الدفع بهم فى مسيرات خاصة لتحريض الأهالى على العنف.

ونظمت جماعة الإخوان المحظورة مسيرة خاصة بالأطفال دون سن الـ 12 والتى أعلنت عن أنها لأطفال المرحلة الابتدائية، صباح اليوم، بقرية "بخاتى" التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما حمل الأطفال والتلاميذ المشاركون فى المسيرة بالونات صفراء، حسبما تم نشره على موقع الجماعة الرسمى "إخوان أون لاين"، وذلك احتفاءً بعيد الأضحى مطبوعًا عليها شارات رابعة العدوية.