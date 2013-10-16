السودان يؤكد التزامه بتوصيات مجلس حقوق الإنسان

أكد المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان بالخرطوم، التزام السودان بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، التى طالب بها مجلس حقوق الإنسان فى اجتماعه الأخير بجنيف.

وقالت المتحدثة باسم مقرر المجلس أميمة المبارك السمانى، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن المجلس بعد أن قدم تقريره فى نصف المدة خلال الدورة 24 بجنيف، يسعى إلى استكمال ما تبقى من التوصيات، التى التزم السودان بها من منطلق دينى وأخلاقى ووطنى، وسيقوم بتقديمها أمام الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف عام 2016.

من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة بالسودان مشهود بدرين، استمرار تعاون البرنامج مع المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان ووزارة العدل، فى إطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة، التى يعكف المجلس الاستشارى على تنفيذها.