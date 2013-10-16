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إقالة مدرب بولندا لفشله في التأهل إلى مونديال 2014

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إقالة مدرب بولندا لفشله في التأهل إلى مونديال 2014 إقالة مدرب بولندا لفشله في التأهل إلى مونديال 2014

وارسو، (إفي): أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم عبر بيان له عن إقالة مدرب منتخب بولندا فالدمار فورناليك، بعد فشل الفريق في الوصول إلى مونديال 2014 في البرازيل.

ويترك فورناليك تدريب البولندي بعد الهزيمة التي تعرض لها أمس الثلاثاء بنتيجة 0-2 أمام نظيره الإنجليزي وأمام 20 ألف مشجع بولندي.

وقال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم زبيجيو بونييك في بيان له "أود أن أعبر عن شكري للمدرب فورناليك على عمله وأتمنى حظا موفقا له".

وأكد فورناليك من جانبه: "كانت فترة مميزة للغاية بالنسبة لي ومؤثرة وبالتزام كبير تجاه المنتخب الوطني والعمل الجاد".

وكان فورناليك (50 عاما) قد تولى تدريب بولندا خلفا للمدرب الأسبق فرانسيسك سمودا بعد الأداء المخيب للآمال الذي قدمه المنتخب البولندي في كأس أمم أوروبا 2012.

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