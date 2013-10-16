هل يتواجد برادلي في كأس العالم بالبرازيل 2014؟

ربما تكون نسبة وجود بوب برادلي المدير الفني لمصر في قيادة الفراعنة لمونديال البرازيل 2014 قد انعدمت، ولكن المدرب الأمريكي قد يقود أستراليا في كأس العالم المقبل.

فقد أشارت صحيفة (لوس أنجليس تايمز) الأمريكية يوم الأربعاء أن برادلي يعتبر أحد الأسماء المرشحة لخلافة هولجر أوسيك.

استراليا تألهت بعد منافساتها في المجموعة الثانية بقارة أسيا تحت قيادة المدرب الألماني أوسيك واحتل الوصافة برصيد 13 نقطة خلف اليابان المتصدر، وجاءت الأردن ثالثا.

ولكن أوسيك خاض مبارتين وديتين أمام البرازيل ثم فرنسا وانتهت كلتاهما بسقوط بسداسية نظيفة، مما دفع الاتحاد الاسترالي لإقالته وتعيين الدولي المعتزل أوريليو فيدمار مؤقتا.

وسائل الإعلام الاسترالية تداولت أسماء مثل البرازيلي زيكو والأرجنتيني مارسيلو بييلسا والإيطالي روبرتو دي ماتيو والهولندي جوس هيدينك، فضلا عن الأستراليين أنجي بوستيكوجلو وجراهام أرنولد.

أما فرانك لوي رئيس الاتحاد الاسترالي صرح يوم الثلاثاء قائلا: "عندما قمنا بتعيين الألماني أوسيك قبل ثلاث سنوات، قلت أن المدرب المقبل سيكون استرالي، تلك كانت الخطة، ومازالت بالفعل".

وهذا يوحي لرؤية رئيس الاتحاد الاسترالي برغبته في تعيين مدرب محلي، فهل يلجأ للاستعانة ببرادلي أم منافسيه الأوروبيين والاستراليين؟