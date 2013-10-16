أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

البحث عن 10 حجاج مفقودين من بعثة القرعة ضلوا الطريق من المزدلفة إلى منى

Google+ Print
البحث عن 10 حجاج مفقودين من بعثة القرعة ضلوا الطريق من المزدلفة إلى منى البحث عن 10 حجاج مفقودين من بعثة القرعة ضلوا الطريق من المزدلفة إلى منى

كتب : أ ش أ الأربعاء 16-10-2013 16:22

أكد مصدر بغرفة عمليات حج القرعة، مواصلة الجهود للبحث عن عشرة حجاج تائهين من البعثة، مشيرا إلى أنهم ضلوا الطريق أثناء ذهابهم من المزدلفة إلى مشعر منى ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وأوضح المصدر، فى تصريح له، أن الحجاج التائهين هم الحاج إبراهيم على رمضان الفراش (74سنة) من محافظة القاهرة، والحاج محمد المدنى عبدالغفار (58 سنة) من محافظة الدقهلية، والحاجة زينب حسن توفيق سمك (52 سنة) من محافظة الدقهلية، والحاجة علية حافظ الكمار (83 سنة) من محافظة القليوبية، والحاج الشحات الشحات خاطر بسيونى (79سنة) من محافظة القليوبية، والحاجة فاطمة يونس أبوقابيل (66 سنة) من محافظة الإسكندرية.

وأضاف أن باقى الحجاج التائهين هم الحاج عبدالرسول عبدالوهاب محمد (63 سنة) من محافظة القاهرة، والحاجة منيرة أحمد الشيخ (83 سنة) من محافظة القاهرة، والحاج عبدالعاطى جاد النخيلى (67 سنة) من محافظة أسوان والحاج حسان محمد حسن على (89 سنة) من محافظة سوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط