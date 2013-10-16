البحث عن 10 حجاج مفقودين من بعثة القرعة ضلوا الطريق من المزدلفة إلى منى

كتب : أ ش أ الأربعاء 16-10-2013 16:22

أكد مصدر بغرفة عمليات حج القرعة، مواصلة الجهود للبحث عن عشرة حجاج تائهين من البعثة، مشيرا إلى أنهم ضلوا الطريق أثناء ذهابهم من المزدلفة إلى مشعر منى ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وأوضح المصدر، فى تصريح له، أن الحجاج التائهين هم الحاج إبراهيم على رمضان الفراش (74سنة) من محافظة القاهرة، والحاج محمد المدنى عبدالغفار (58 سنة) من محافظة الدقهلية، والحاجة زينب حسن توفيق سمك (52 سنة) من محافظة الدقهلية، والحاجة علية حافظ الكمار (83 سنة) من محافظة القليوبية، والحاج الشحات الشحات خاطر بسيونى (79سنة) من محافظة القليوبية، والحاجة فاطمة يونس أبوقابيل (66 سنة) من محافظة الإسكندرية.

وأضاف أن باقى الحجاج التائهين هم الحاج عبدالرسول عبدالوهاب محمد (63 سنة) من محافظة القاهرة، والحاجة منيرة أحمد الشيخ (83 سنة) من محافظة القاهرة، والحاج عبدالعاطى جاد النخيلى (67 سنة) من محافظة أسوان والحاج حسان محمد حسن على (89 سنة) من محافظة سوهاج.