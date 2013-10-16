دبي توقف عرض فيلم أمريكي يتضمن ألفاظا بذيئة بالعربية

كتب : أ ف ب منذ 56 دقيقة

فوجئ المشاهدون في صالات السينما في دبي السبت الماضي بتوقف عرض فيلم أمريكي يجمع بين سيلفستر ستالوني وارنولد شورازينغر كونه يتمضن ألفاظ بذيئة باللغة العربية، بحسب صحيفة "ذي ناشونال" الثلاثاء.

وأشارت وكالة أنباء "فرانس برس" نقلا عن صحيفة "ذا ناشونال" إلى أن الفيلم الممنوع لمن هم دون الثامنة عشرة وعنوانه "إيفايزن" يروي كيفية تخطيط البطلين السجينين للهرب من المعتقل.

وتابعت الصحيفة أن الحضور في الصالات فوجئوا بتوقف العرض وانطفاء الشاشات وسط عرض الفيلم لكن المسؤولين عن قاعات السينما أعادوا إليهم أموالهم.

وأضافت "فرانس برس" أنه تم سحب نسخ الفيلم بطلب من هيئة الإعلام في دبي وحذف المشهد الذي يتضمن الشتائم قبل معاودة العرض في عشرات الصالات في دبي.

ومن الجدير بالذكر أن أفلام السينما للرقابة تتعرض في الدول العربية بحيث يتم حذف المشاهد الساخنة جنسيا أو تصريحات تعتبر أنها تشكل مهانة أو استفزازا لأي جهة كانت.