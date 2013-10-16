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شواطئ بحيرة قارون كاملة العدد.. وتنافس القرى السياحية في جذب الزائرين

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شواطئ بحيرة قارون كاملة العدد.. وتنافس القرى السياحية في جذب الزائرين شواطئ بحيرة قارون كاملة العدد.. وتنافس القرى السياحية في جذب الزائرين

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

شهدت المناطق السياحية بمحافظة الفيوم إقبالا كبيرا، اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لاسيما (بحيرة قارون ـ وعين السيللين ـ وسواقي الهدير).

وتوافدت على المنطقة السياحية ببحيرة قارون العديد من سيارات الرحلات من المحافظات الأخرى، إضافة إلى أهالي الفيوم، حيث نافست القرى السياحية في جذب الزائرين ، ونصب عدد كبير من ضيوف المنطقة السياحية خياما بالمنطقة التي تقع ما بين جزيرة البط واللؤلؤة، كما بدأت حديقة الحيوان بالفيوم في استقبال الزائرين الذين حاول بعضهم وخاصة الشباب والأطفال الحصول على صور تذكارية مع جنود القوات المسلحة المكلفين بتأمين مبنى ديوان عام محافظة الفيوم المجاور للحديقة.

كما قام محافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله، واللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير المساعد بزيارة المناطق السياحية، وتفقد الأكمنة والخدمات المكلفة بتأمين الزائرين، ومتابعة توفير الحصص المتفق عليها من الخبز البلدي المدعم والمواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها.

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