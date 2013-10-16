بالفيديو.. على جمعة: لا نقبل التصالح مع الإخوان

أشاد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية سابقاً، بمبادرة التصالح التى طرحها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى والمفكر الإسلامى، مؤكداً أننا بحاجة إلى قرار سياسى من أجل توافق القوى الوطنية واجتماع الشعب المصرى.

وطالب "جمعة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بضرورة التفرق بين استعمال العنف والسلاح وتلوث الأيادى بالدماء، والمشاركة السياسية المحترمة بغض النظر عن برنامج هذه القوى السياسية، فالبرامج لابد أن تختلف لأنها وجهات نظر ولمعرفة المزيد من الرؤى، مشدداً على ضرورة أن نقف صفا واحدا، ونقبل الرؤى والأفكار والبرامج المختلفة، ولكن لابد أن نرفض العنف والدم.

وأوضح "جمعة"ً أننا لا نقبل الصلح مع هذا الفصيل، لأننا لا نقبل العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف، مؤكدا أنه ليس لديه مبادرة للم الشمل، لكن مبادرة الدكتور كمال أبو المجد جيدة.