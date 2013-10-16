أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. على جمعة: لا نقبل التصالح مع الإخوان

Google+ Print
بالفيديو.. على جمعة: لا نقبل التصالح مع الإخوان بالفيديو.. على جمعة: لا نقبل التصالح مع الإخوان

أشاد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية سابقاً، بمبادرة التصالح التى طرحها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى والمفكر الإسلامى، مؤكداً أننا بحاجة إلى قرار سياسى من أجل توافق القوى الوطنية واجتماع الشعب المصرى.

وطالب "جمعة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بضرورة التفرق بين استعمال العنف والسلاح وتلوث الأيادى بالدماء، والمشاركة السياسية المحترمة بغض النظر عن برنامج هذه القوى السياسية، فالبرامج لابد أن تختلف لأنها وجهات نظر ولمعرفة المزيد من الرؤى، مشدداً على ضرورة أن نقف صفا واحدا، ونقبل الرؤى والأفكار والبرامج المختلفة، ولكن لابد أن نرفض العنف والدم.

وأوضح "جمعة"ً أننا لا نقبل الصلح مع هذا الفصيل، لأننا لا نقبل العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف، مؤكدا أنه ليس لديه مبادرة للم الشمل، لكن مبادرة الدكتور كمال أبو المجد جيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر