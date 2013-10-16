"اليوم السابع" يرصد مشاهد مأساوية لمتضررى انهيار جسر الصرف بـ"الصف"

أكد حسنى أبوسيف من أبناء عزبة الجمال الغارقة منذ أمس الثلاثاء، فى مياه الصرف الصحى، أن القرية تعيش مأساة بكل المقاييس، حيث أضير الكثيرون، وتعرض مواطن لكسر ساقه لدى إنقاذ مواشيه التى لم يستطع إنقاذ واحدة منها بعد لى ساقه فى الظلام.

بينما وقع آخر مغشى عليه بعد أن استيقظ ووجد أطفاله فى الماء ومواشيه ماتت غرقا.

كما خسر مواطن يدعى متولى، غرفتين لا يملك غيرهما، واحترقت ثلاجات المنازل جميعها، وباتت العزبة خالية تماما، وتشرد جميع أهلها، ولا يستطيع أحد دخوله إلا بقوارب.