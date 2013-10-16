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"الخارجية": المصريون المحتجزون فى تونس بصحة جيدة ونعمل للإفراج عنهم

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"الخارجية": المصريون المحتجزون فى تونس بصحة جيدة ونعمل للإفراج عنهم "الخارجية": المصريون المحتجزون فى تونس بصحة جيدة ونعمل للإفراج عنهم

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتواصل رسميا مع السلطات التونسية، لأجل التوصل لحل لأزمة احتجاز سفينة صيد مصرية اخترقت المياه الإقليمية التونسية بهدف الصيد، وعلى متنها ١٩ بحارًا مصريًا.

من جانبه، أكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أنه تم احتجاز مركب الصيد المصرى، وجار الاتصال بين السفارة المصرية فى تونس والمصريين المحتجزين، والبالغ عددهم ١٩، مؤكدا أنهم بصحة جيدة، وتم توكيل محام لهم من قبل السفارة، ومن المقرر أن يتم الترافع عنهم غداً بهدف التوصل لحل للإفراج عن المركب التى تخطت المياه الإقليمية بهدف الصيد.

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مصر 365