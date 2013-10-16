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التخطيط: اجتماعات متتالية لمجلس الأجور لتطبيق الحد الأدنى يناير المقبل

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التخطيط: اجتماعات متتالية لمجلس الأجور لتطبيق الحد الأدنى يناير المقبل التخطيط: اجتماعات متتالية لمجلس الأجور لتطبيق الحد الأدنى يناير المقبل

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن اتفقت مع ممثلى القطاع الخاص والعمال بالمجلس القومى للأجور على عقد اجتماعات متتالية للمجلس حتى يتم إقرار التعديلات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مع الحكومة خلال يناير المقبل.

وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إعادة توزيع الدخل مرة أخرى يتم من خلال إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة والضرائب، والدخول وسوق العمل بالحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الرسمى، حيث يحكم كل منها سياسات خاصة بها فى حين يعمل 46% بالقطاع غير الرسمى فى حين يوجد بمصر 3,6 مليون متعطل نصفهم يستغرق بحثهم عن العمل نحو 3 سنوات".

وأوضح العربى أن الحد الأدنى بالقطاع الخاص وفق قانون العمل المنوط به هو المجلس القوى للأجور، حيث إن العمل وأصحاب العمل والحكومة ممثلون بها تتم بشكل تفاوضى وتم عقد اجتماع رسمى للمجلس الحالى الذى عقد أول اجتماع له منذ عامين".

وأشار العربى إلى أنه تم عقد 10 اجتماعات للحكومة الحالية على مستوى وزارى إلى جانب اجتماعات فنية لمناقشة قضية الأجور، كما تفهم القطاع الخاص مع الحكومة على اتخاذ خطوات متسارعة اتجاه وضع حد أدنى للأجور.

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مصر 365

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