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صلاح: عار الهزيمة ضاعف أحزان المصريين

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صلاح: عار الهزيمة ضاعف أحزان المصريين صلاح: عار الهزيمة ضاعف أحزان المصريين

وصف محمد صلاح جناح منتخب الهزيمة الثقيلة أمام غانا بسداسية بالعار، وذلك عقب مواجهة ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وشارك صلاح في سقوط مصر بسداسية مقابل هدف أمام غانا، وحصل على ركلة الجزاء التي سجلها محمد أبو تريكة.

وفي تصريحات لموقع (فوتبول 411) قال صلاح: "جئنا هنا للتعادل على الأقل، ولكن هذا لم يفلح، علينا أن نصبح أكثر قوة مما كنا عليه يوم الثلاثاء وذلك في المباراة المقبلة".

وتلعب مصر لقاء الإياب باستاد 30 يونيو يوم 19 نوفمبر المقبل.

وأضاف "نحتاج لمعجزة للتأهل للمونديال لأننا بهذه النتيجة لا نستطيع".

وأشار جناح بازل "عار ما حدث من إحباط لجماهيرنا، كنا نريد إسعادهم ولكننا فشلنا في ذلك".

واختتم "الناس في مصر يشعرون بالألم، أردنا أن نقدم لهم شيء لإسعادهم، لم نستطع وفشلنا وأحبطناهم، الأمر محزن للغاية".

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