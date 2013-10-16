أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

المغرب يخفض أسعار الوقود بدءاً من اليوم

Google+ Print
المغرب يخفض أسعار الوقود بدءاً من اليوم المغرب يخفض أسعار الوقود بدءاً من اليوم

قررت المغربية خفض سعر البنزين، ابتداء من اليوم الأربعاء، بقيمة تقدر بـ32 ستنيم مغربيا، بعد أن أعلنت شهر شتنبر الماضى عن زيادة فى المحروقات (البنزين، والوقود الصناعى) تطبيقا لنظام المقايسة الذى يربط أسعار المحروقات فى السوق المحلى بأسعارها فى السوق الدولية.

ومن المرتقب أن ينخفض سعر الوقود الممتاز ليصل إلى 12.45 درهم (1.5 دولار) للتر بدل عن 12.77 درهم (1.55 دولار) الذى حدده نظام المقايسة بداية شهر سبتمبر الماضى، بحسب بيان لوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مساء أمس الثلاثاء.

فيما كانت الزيادة السابقة فى أسعار البنزين، الذى يستعمله الغالبية العظمى من المغاربة فى سياراتهم بنحو 0,69 درهما (8 سنتات)، ليصبح ثمن اللتر الواحد بـ8,84 درهما (دولارا واحدا)، بينما وصلت زيادة الوقود الممتاز إلى 0,59 درهما (حوالى 7 سنتات)، ليصبح ثمن اللتر الواحد 12,77 درهما (1.5 دولار )

وأشار بيان الوزارة إلى أن أسعار الغازوال والفيول الصناعى، لن يطرأ عليها أى تغيير، ليبقى سعر الغازوال محددا عند 8,84 درهم للتر والفيول الصناعى بـ5328.92 درهم للطن، فيما ستنخفض سعر الوقود الممتاز ليصل إلى 12.45 درهم للتر.

واعتبرت السلطات المغربية أن هذا القرار يأتى بعد حصر الحسابات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للبنزين الممتاز والغازوال والفيول المسجل فى الفترة ما بين 13 أغسطس و12 أكتوبر، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم فى الفترة نفسها.

ويفيد تطبيق قرار نظام المقايسة بتغيير الأسعار المحلية لكل من الوقود والبنزين والفيول الصناعى، مرتين كل شهر، حسب تقلبات الأسعار فى الأسواق العالمية، فيما استثنى القرار مادة الغاز، والتى تستفيد من دعم يقارب 60%.

واتخذ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قرار الزيادة فى أسعار المحروقات، وهو الثانى من نوعه فى عهد الحكومة السابقة، لمعالجة عجز الموازنة، والذى قفز إلى نحو 17.5 مليار درهم (نحو مليارى دولار) فى الربع الأول من العام الجارى، فى مقابل 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفق بيانات المصرف المركزى المغربى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة