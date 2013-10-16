السلطات السعودية توقف أستراليا من أصل مصري لمهاجمته السيسي بمنى

ارتفاع الوفيات إلى 20 حالة.. و10 تائهين بمشعر منى

كتب : محمد بركات منذ 59 دقيقة

أوقفت السلطات السعودية، حاجا أستراليا من أصل مصري، لقيامه بتجميع 240 حاجا من بعثة الحج الأسترالية بمشعر منى وإلقاء خطبة هاجم خلالها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

كان عدد من الحجاج المصريين بمشعر منى فوجئوا بأحد الحجاج الأستراليين من أصل مصري يقف بينهم ويلقي خطبة عن الأحوال السياسية في مصر، ويوجه سيلا من الشتائم إلى السيسي والحكومة المصرية، مطالبا بعودة الرئيس المعزول، ما أثار استيائهم، فقام أحدهم بإخطار الشرطة السعودية المتواجدة بمنى.

وحضر على الفور اثنان من رجال الشرطة السعودية وقاما بالتحدث بلهجة عنيفة مع الحاج والتأكيد عليهم بعدم سماح السلطات السعودية بتحويل موسم الحج ومنطقة المشاعر المقدسة إلى منبر سياسي، وأن حمله الجنسية الاسترالية لا يعفيه من المساءلة، وقاما باصطحابه إلى خارج المخيم بمشعر منى.

من جهة أخرى، أعلن اللواء مصطفى بدير، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج ورئيس بعثة حج القرعة، ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج إلى 20 حالة، و10 تائهين بمنى، موضحا أن الحالة الخامسة عشرة للحاجة روحية أحمد حمودة من حجاج القرعة بمحافظة المنوفية، وتوفيت بمشعر منى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، والحالة السادسة عشرة للحاج محي محمد عبدالله الجمل من حجاج القرعة بمحافظة الغربية، وتوفى بمستشفى الملك فيصل إثر إصابته بسرطان البنكرياس، والحالة السابعة عشرة للحاج نصحي محمد طنطاوي من حجاج القرعة بمحافظة الدقهلية، وتوفي بمستشفى منى إثر أزمة قلبية.

وأضاف بدير أن الحالة الثامنة عشرة للحاجة هدى محمود مصطفى الشال من حجاج السياحة، وتوفيت بمستشفى منى العام إثر أزمة قلبية، والحالة التاسعة عشرة للحاج محمد أبوالعينين علي سراج من حجاج التضامن بمحافظة الدقهلية، وتوفي إثر أزمة قلبية، أما الحالة العشرين فهي للحاجة عزيزة عبدالحميد عوض مبارك من حجاج التضامن بمحافظة الإسكندرية؛ حيث توفيت بمستشفى منى العام إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، لافتا إلى أنه تم دفن جثامين الحجاج الخمسة المتوفين بمكة المكرمة بعد استئذان أهليتهم بمصر وإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدى السلطات السعودية.