عمر جمال: أعود إلى ليبيا؟ رئيس الوزراء نفسه خُطف

أكد عمر جمال لاعب أهلي طرابلس الليبي أنه لن يعود إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية السيئة هناك.

وقال جمال لـFilGoal.com "لا يمكن أن أعود في الظروف الحالية خاصة بعد محاولة اغتيال حسام البدري المدير الفني للفريق والتهديدات التي وصلت للاعبين".

وكان البدري قد تعرض لمحاولة اغتيال بعدما أطلق عليه النيران الأسبوع الماضي في إحدى شوارع طرابلس.

وأضاف جمال "رئيس النادي وعدنا بالتأمين ولكن مهما كانت الحراسة قوية كيف نأمن على أنفسنا ورئيس الوزراء الليبي نفسه تم اختطافه".

وأضاف جمال "عائلتي وأصدقائي طالبوني بعدم العودة خوفا على حياتي وهو ما يؤثر بشكل كبير على قراري".