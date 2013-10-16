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عضو اتحاد الكرة: حساب شديد ينتظر برادلي بعد كارثة غانا

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عضو اتحاد الكرة: حساب شديد ينتظر برادلي بعد كارثة غانا عضو اتحاد الكرة: حساب شديد ينتظر برادلي بعد كارثة غانا

أكد حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب يتحمل بصفة أساسية كارثة الهزيمة الكبيرة أمام غانا.

وخسر الفراعنة 6-1 في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 مما حطم الحلم المصري في الوصول لكأس العالم.

وقال المصري لـFilGoal.com : "نحن كاتحاد كرة القدم لم نفرض على برادلي وجهازه أي لاعب، تركناه يرفض عودة عصام الحضري وأحمد حسن ولم نتدخل في اختياراته".

وأضاف "تركنا له ولجهازه حرية ضم أي لاعب".

وشدد المصري "هناك موقف وحساب شديد سيكون في انتظار الجهاز الفني لنعرف الأسباب التي دفعته لهذا التشكيل وغيرها من الأخطاء التي أضرت بسمعة الكرة المصرية".

واختتم "من وجهة نظري الشخصية أي مدير فني في أفضل من برادلي، وقلت ذلك منذ فترة تولينا المسؤولية في الجبلاية".

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