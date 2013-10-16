عيد الأضحى يرفع إشغالات الفنادق بالغردقة إلى 85%

تشهد شواطئ البحر الأحمر فى اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى المبارك، توافد أعداد كبيرة من الزائرين من المحافظات الأخرى المجاورة، إلا أن شواطئ القرى السياحية والمنتجعات يقضى على شواطئها المشهورون من الفنانين والمطربون والسياسيون ورجال الإعلام.

وما زالت الأجهزة الأمنية ترفع من درجة استعداداتها القصوى لحماية المواطنين أثناء الاستمتاع بأعياد الأضحى المبارك، وكذلك ترفع مديرية الصحة بجميع أركان مدن المحافظة درجة الاستعدادات القصوى وهناك تواجد دائم ومكثف لسيارات الإسعاف خاصة بالقرب من أماكن الشواطئ العامة.

ومن جانب آخر تستعد محافظة البحر الأحمر لاستقبال حفل الأوبرا المصرية المقرر إقامته فى نهاية أكتوبر الجارى، بمنطقة منتجعات سهل الحشيش بالغردقة، ومن المقرر أن يحضره 50 سفيرًا من دول مختلفة وذلك تنشيط للسياحة.

ومن الناحية الأمنية أصدرت مديرية أمن البحر الأحمر بيانًا تطالب تعلم المواطنين الآتي: "إن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وهو حجر الأساس فى بناء الوطن، ولا أحد فوق القانون ولا محاباة لشخص على حساب آخر".

وأكد البيان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تكفل له فيها كل الضمانات، وكذلك من حق كل مواطن أن يجد المعاملة الحسنة بأى جهة شرطية، وألا يتعرض لأى إجراء من شأنه أن يحط من الكرامة أو يعرضه للإهانة، وأن نلتزم بأن يعامل المحتجزون معاملة إنسانية تحترم كرامتهم.