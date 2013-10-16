بالصور.. زحام على شواطئ جنوب سيناء فى عيد الأضحى المبارك

شهدت الشواطئ والأماكن السياحية بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع ورأس سدر، لليوم الثانى من أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا بعد تزايد نسبة الإشغالات فى الفنادق والقرى السياحية، وبدا السياح فى غاية السعادة وهم يمارسون هواياتهم المفضلة من رياضة الغوص والسفارى ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة من خلال الجلاس بوت والغواصة، وحفلات السفارى الجبلية، ونظمت معظم فنادق شرم الشيخ حفلات متنوعة.

كما استقبلت مدينة دهب أفواجا كثيرة من السياحة العربية والأجنبية والرحلات الداخلية، وازدحمت بعض شواطئها خاصة العضلة والمسبط، كما توافد المواطنون بمدينة طور سيناء على شواطئ القمر والكيلانى والجبيل، ومنطقة حمام موسى التى تبعد عن الطور بمسافة ‏5‏ كم بمنطقة مرتفعة عن المدينة تتميز بمناظرها الخلابة التى تكشف البحر والمدينة أسفلها، أما مدينة رأس سدر فقد ارتفعت الإشغالات بها، واستقبلت آلاف الزائرين من رواد سياحة اليوم الواحد قادمين من القاهرة وباقى المحافظات، فيما وفرت المحافظة غطاسين على الشواطئ بالإضافة للنشات الإنقاذ السريع لحماية الزائرين من الأخطار.