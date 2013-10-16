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"الإخوان" تطبع شعار "رابعة" على جدول للحصص وتوزعه على الأطفال بالدقهلية

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ابتدعت جماعة الإخوان المحظورة بالدقهلية فكرة لنشر شعار رابعة مع جميع الطلاب، وقامت بطبع الشعار على جدول لحصص الطلاب، وطبع الآلاف منه وتوزيعه على الأطفال والطلاب.

ونشرت "المحظورة" فى الجانب الأمامى للورقة جدولا للحصص بخلفية لشعار رابعة، وفى الخلف صور للأصابع الأربعة وتحته كلمة رابعة الصمود، وحاول أعضاء الجماعة استغلال فترة العيد وقاموا بتوزيعه على الأطفال الذين يحتفلون بالعيد.

يشار إلى أن أعضاء الجماعة قاموا بطبع علامة رابعة على كراسات، وبعد قيام الأهالى بالشراء بأسعار مخفضة قاموا بوضع صور السيسى من الخارج.

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