التغذية السليمة ضرورية لأسنان الحامل والجنين

فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر على المرأة، فالجنين يمتص غذاءه من الأم ويتركها هى فى حالة من الضعف، لذلك فإن التغذية السليمة واهتمام الحامل بأسنانها من الأمور المهمة.

ويقول الدكتور أحمد رضوان استشارى جراحة وعلاج أمراض اللثة والأسنان، إن الحامل يجب أن تهتم بالتغذية المناسبة، من خلال التنوع المختلف فى الغذاء، وتعتبر الأسنان من أكثر الأشياء التى يجب أن تهتم بها الحامل خارجيًا بالعناية أو داخليًا من خلال التغذية.

وأضاف أن التغذية المناسبة للأم تعمل على تقوية أسنانها وتضمن وجود براعم قوية لأسنان الجنين، لذلك فالأم يجب أن تتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ"، لأنه من أهم الفيتامينات التى تساعد فى الحفاظ على البشرة وجمالها، بالإضافة إلى فيتامين "ج"، والمعروف بقدرته على مواجهة البرد والإنفلونزا خاصة خلال فترات تقلبات الجو.

وأكد رضوان أن تناول الأم الكالسيوم والبروتينات والفسفور يساعد على تقويه الأسنان من الداخل، ونصح بضرورة زيارة طبيب الأسنان عندما تتأكد الأم أنها حامل، وذلك لتأكد من قوة أسنانها مع المحافظة على الزيارة الدورية مرة كل شهر أو شهرين.

وأضاف أن من أعراض الحمل الشعور بالغثيان والقىء، وعندما تتقيأ المرأة فإنه يؤثر على طبقة المينا الموجودة على الأسنان، مؤثرًا على صحة الأسنان سلبًا.

ينصح بعدم تنظيف الأسنان بعد القيء مباشرة، وإنما يمكن استخدام محاليل الفلوريد والمضمضة وبشكل مستمر بالماء الدافئ ثم تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

وأضاف أنه يجب على الحامل غسل أسنانها بمعجون يحتوى على الفلوريد مرتين يوميًا على الأقل، مع استخدام المضمضة الطبية لحماية الفم من وجود بكتيريا أو فطريات تحت إشراف طبيب.

ونصح رضوان الحامل بالتقليل من تناول السكريات والحلويات، التى تزيد من معدل الإصابة بتسوس الأسنان، ما يعرض الحامل إلى جلسات طويلة مع طبيب الأسنان.