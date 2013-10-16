برشلونة: الكلاسيكو للكبار فقط

برشلونة،(إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان اليوم أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات لن يتم السماح بدخولهم ملعب كامب نو في كلاسيكو الليجا المقبل أمام ريال مدريد في 26 من الشهر الجاري، دون تذاكر.

وقال النادي في بيان أن هذا القرار، الذي تم التصديق عليه من قبل مجلس الادارة، يسعى لتجنب "التكدس الزائد" في مباريات ذات حضور جماهيري كبير وتطبيقا لقانون صدر في 2007 ينص على عدم السماح لأي شخص بدخول عرض ما دون تذاكر.

وقال المتحدث بإسم البرسا، توني فريتشا في مؤتمر صحفي "البرسا يتمتع بطابع عائلي وحضور العائلات للمباريات أمر طبيعي، ولكن لا يمكننا تعريضهم لأي خطر جسدي قد ينتج عن تكدس زائد".

وفي الوقت الحالي سيطبق النادي هذا القرار على مباراة الريال، ولكن سيدرس في نفس الوقت نظام بديل يسمح بدخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات للكامب نو بتذاكر بأسعار مخفضة في المباريات المقبلة.