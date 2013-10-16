يوميات "ستار أكاديمي": مصعب يغار على رنا

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 16-10-2013 12:41

في يوميات برنامج "ستار أكاديمي" الذي تذيعه قناة "cbc"، بدأت غيرة المتسابق مصعب من عيسى بسبب رنا، تحدث نور مع رنا بشأن إعجاب وغيرة مصعب عليها، ولكن أكدت رنا على أنها تعامل الجميع بشكل متساوٍ.

قامت الطالبات بالتدريب على الأغاني التى سيشاركن الغناء فيها مع الفنانة نوال الزغبي، والتي ستحيي البرايم القادم.

وأعرب عدد من الطلاب عن ندمهم لقيامهم بإعادة جون بدلًا من ماريتا في البرايم الماضي.

دخلت ليليا ورنا في حالة من البكاء عقب إعلان أسماء النومينيه لهذا الأسبوع بسبب وجود كل من طاهر ونور في المنافسة سويًا.