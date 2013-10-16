"الإذاعة والتليفزيون": استندنا إلى حكم المحكمة الرياضية في بث مباراة غانا

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

علق عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على مقاضاة شبكة قناة "الجزيرة" للتليفزيون المصري بسبب نقله مباراة مصر وغانا دون استئذان، بأن التليفزيون استند لحكم صادر من المحكمة الرياضية بأنه يجوز لأي تليفزيون محلي نقل مباراة فريقه، كما أن التليفزيون قام ببث المباراة دفاعا عن حق المواطن البسيط في مشاهدة مباراة فريقه على القنوات الأرضية.

وأضاف الأمير، في اتصال هاتفي مع منى الشايب، في ستوديو "البث المباشر"، على شاشة cbc، "نحن على استعداد لدفع قيمة نقل المباراة ولكن على قنوات الجزيرة دفع ثمن استغلالها سيارات بث التليفزيون المصري خلال 41 يوما لاعتصام ميدان رابعة العدوية".

وقال الأمير "سنقود حملة ضد الكاف والفيفا بسبب احتكار من يدفع أكثر في الفضائيات لنقل المباريات".