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بالفيديو .. تشيشاريتو يهدر فرصة مستحيلة والمرمى خال

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بالفيديو .. تشيشاريتو يهدر فرصة مستحيلة والمرمى خال بالفيديو .. تشيشاريتو يهدر فرصة مستحيلة والمرمى خال

أخفق خافيير هيرنانديز شيشاريتو مهاجم المكسيك في تسجيل هدفا سهلا أمام كوستاريكا في الجولة الرابعة من تصفيات كونكاكاف المؤهلة لمونديال البرازيل.

المكسيك حلت ضيفا على كوستاريكا وصيف المجموعة التي يتأهل منها ثلاث منتخبات، وخسرت بهدفين لهدف.

ولاحت فرصة التقدم للمكسيك عن طريق شيشاريتو مهاجم مانشستر يونايتد، بعد تمريرة وصلته بالعرض مرت من الحارس في الدقيقة 18.

وبدلا من تسديدها في الشباك تعثرت الكرة في قدم شيشاريتو واتجهت نحو زميله المتسلل الذي تدخل ومنع الحارس في الإمساك بها واحتسب حكم المباراة تسللا وألغى هدفا كان من المفترض أن يكون سهلا.

المكسيك تحتل المركز الرابع وتأهلت للملحق العالمي، بينما صعدت أمريكا وكوستاريكا وهوندوراس لكأس العالم.

شاهد الفرصة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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