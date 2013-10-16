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فالكاو يشكر ريال مدريد: أحترم موناكو

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فالكاو يشكر ريال مدريد: أحترم موناكو فالكاو يشكر ريال مدريد: أحترم موناكو

أكد الكولومبي رادميل فالكاو مهاجم موناكو على سعادته بكلمات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الذي أشار لرغبته في ضم اللاعب.

وكان بيريز قد صرح يوم الأربعاء أن فالكاو ضمن حسابات النادي الملكي، ولكن ليس في الشتاء المقبل، ربما في الصيف قد يحدث جديدا.

وقال فالكاو للصحفيين يوم الخميس: "لا يسعني سوى شكر بيريز على كلماته، ولكني أحترم موناكو الذي أشعر فيه بالراحة".

وكان فالكاو ضمن اهتمامات ريال مدريد قبل انضمامه للفريق الصاعد حديثا للدوري الفرنسي من أتليتكو مدريد، إلا أن موناكو نجح في ضمه.

وأضاف "سعيد للغاية هنا وليس من اللائق الحديث حاليا عن اهتمامات ريال مدريد، وهذا ينبع من احترام المؤسسة التي أصبحت جزء منها الآن".

بيريز استشعر في تصريحاته رغبة فالكاو في الانضمام للملكي.

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