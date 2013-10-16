تخفيض مياه الشرب بمناطق "الطروات وحلوان وعين حلوان و15 مايو والتبين" إثر انهيار جسر ترعة الصف

كتب : أ ش أ الأربعاء 16-10-2013 12:04

الشركة القابضة لمياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، أنه تقرر تخفيض مياه الشرب بنسبة 50% عن مناطق (الطروات، حلوان، عين حلوان، 15 مايو، والتبين)، وقطع المياه عن مناطق الشوبك لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12 من مساء أمس، وذلك حرصًا من الشركة على الأراضي الزراعية لأهالي المنطقة إثر انهيار جسر ترعة الصف الخاص بالصرف الصحي.

وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم، إلى أنها قامت بتدبير سيارات لتوزيع مياه صالحة للشرب مجانًا، موضحة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن "125".

اخبار متعلقة

وزير الري يعلن الطوارئ بمحافظة الجيزة لمواجهة تسرب بترعة الصف

القوات المسلحة والحماية المدنية ترفع مياه ترعة الصف.. وإخلاء 20 منزلًا بعزبة الجمال