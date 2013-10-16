أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

تخفيض مياه الشرب بمناطق "الطروات وحلوان وعين حلوان و15 مايو والتبين" إثر انهيار جسر ترعة الصف

Google+ Print
تخفيض مياه الشرب بمناطق "الطروات وحلوان وعين حلوان و15 مايو والتبين" إثر انهيار جسر ترعة الصف تخفيض مياه الشرب بمناطق "الطروات وحلوان وعين حلوان و15 مايو والتبين" إثر انهيار جسر ترعة الصف

كتب : أ ش أ الأربعاء 16-10-2013 12:04

الشركة القابضة لمياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، أنه تقرر تخفيض مياه الشرب بنسبة 50% عن مناطق (الطروات، حلوان، عين حلوان، 15 مايو، والتبين)، وقطع المياه عن مناطق الشوبك لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12 من مساء أمس، وذلك حرصًا من الشركة على الأراضي الزراعية لأهالي المنطقة إثر انهيار جسر ترعة الصف الخاص بالصرف الصحي.

وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم، إلى أنها قامت بتدبير سيارات لتوزيع مياه صالحة للشرب مجانًا، موضحة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن "125".

اخبار متعلقة

وزير الري يعلن الطوارئ بمحافظة الجيزة لمواجهة تسرب بترعة الصف

القوات المسلحة والحماية المدنية ترفع مياه ترعة الصف.. وإخلاء 20 منزلًا بعزبة الجمال

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط