العالم يحتفل باليوم العالمى للتغذية

يحتفل العالم فى الـ16 من أكتوبر كل عام باليوم العالمى للتغذية، حيث يتم رصد واقع التغذية على الصعيد العالمى، كما ترصد المؤسسات الدولية نسب الجوع على مستوى العالم.

وقال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية، واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إن نقص العمل هو السبب الرئيسى فى الجوع.

وتشير الدراسات إلى أن هناك 30 مليون ضحايا لسوء التغذية داخل الرحم والأطفال هم ضحايا سوء التغذية حيث إن إطعام مدرسة ابتدائية فى العالم النامى لمدة خمسة أيام يعادل ثمن قاذفة طائرة واحدة.

> ويشير الدكتور مجدى إلى أن العالم يهدر نصف إنتاجه من الطعام فى القمامة، حيث يتم التخلص من مليارى طن من الطعام يوميًا رميًا فى سلة المهملات، وعلى الجانب الأخر هناك 1.4 مليار شخص يعانون زيادة فى الوزن ونصف مليار من البشر يعانون من السمنة.

واختير 16 أكتوبر للاحتفال بيوم التغذية، حيث أنشئت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويهدف يوم الغذاء العالمى إلى تشجيع الاهتمام بإنتاج الأغذية الزراعية، وتشجيع التعاون الاقتصادى والتقنى بين البلدان النامية، وزيادة الوعى العام لمشكلة الجوع فى العالم، وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامى، وتعزيز التضامن الدولى والوطنى فى الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية والفقر.