جراحة نادرة لاستئصال تجمع شعر بمعدة وأمعاء طفلة بالإسكندرية

تمكن فريق طبى بمستشفى الشاطبى الجامعى بالإسكندرية، من إجراء جراحة نادرة لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، لاستئصال تجمع شعر بالمعدة والأمعاء الدقيقة.

وقال رئيس الفريق الطبى المشرف على الجراحة رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الشاطبى الجامعى صابر وهيب، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن الطفلة مريم محمود عبد الرحمن كانت تعانى من حالة نفسية، حيث تقوم بأكل شعرها باستمرار ما يودى إلى تراكم الشعر بالبطن وخاصة بالمعدة.

وأوضح أنه بعض الأحيان يصل الورم إلى الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة، ما تسبب فى حدوث انسداد معوى حاد وضعف بالحالة العامة بالجسم.

> وأشار وهيب إلى أن هذا الورم يعد من الأمراض النادرة جدًا، لافتًا إلى أنه تم رصد ما يقرب من أربعين حالة على مستوى العالم خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف أن تشخيص هذا الورم يتطلب مهارة إكلينيكية فائقة، وذلك لندرة حدوثه وعدم الاعتماد على الفحوص التشخيصية التى غالبًا ما تكون مغلوطة فى تشخيص هذا المرض.

وقال وهيب إنه تم إجراء الجراحة للطفلة بنجاح وبتقنية عالية، مؤكدًا أن الطفلة خرجت من المستشفى بعد خمسة أيام من إجراء الجراحة وتتمتع بصحة ممتازة حاليًا.