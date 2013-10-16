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الأهلي يستغل هزيمة مصر الكارثية لتحفيز لاعبيه

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الأهلي يستغل هزيمة مصر الكارثية لتحفيز لاعبيه الأهلي يستغل هزيمة مصر الكارثية لتحفيز لاعبيه

يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتماعا مع لاعبي الأهلي الدوليين عقب العودة من غانا.

وسقط منتخب بمشاركة ثمانية لاعبين أساسيين من الأهلي أمام غانا في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات المونديال بنتيجة ثقيلة 6-1.

وعلى هذا قال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "تقرر عقد اجتماعا مع لاعبي الأهلي الدوليين لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة".

وأضاف "سنطالب اللاعبين بالفصل بين ما حدث أمام غانا، ومباراة القطن بل واستغلال ذلك لتحفيزهم للحفاظ على كرامة الكرة المصرية".

ويلتقي الأهلي مع القطن يوم الأحد المقبل باستاد الجونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتصل بعثة مصر فجر الخميس من كوماسي وينضم الدوليون مباشرة للتدريبات، على أن يسافر الأهلي للجونة يوم الجمعة.

ومن ناحية أخرى، وصلت بعثة القطن صباح الأربعاء وتقرر خوض تدريبين في الأهلي بمدينة نصر عقب وصولهم، ويوم الخميس قبل السفر للجونة الجمعة.

وقامت إدارة الأهلي بالحجز في فندق لبعثة القطن بين الجونة والغردقة.

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فيديو اليوم السابع

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