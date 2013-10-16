البدري على رأس قائمة المرشحين لخلافة برادلي

بات حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس على رأس قائمة المرشحين لتولي قيادة منتخب مصر خلفا لبوب برادلي.

وعلم FilGoal.com من مصادر داخل اتحاد الكرة أن البدري يأتي أحد الأسماء المرشحة بقوة لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وطالب اتحاد الكرة برادلي وجهازه الفني بتقديم استقالته عقب الخسارة التاريخية أمام غانا 6-1 في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة يفضل الاعتماد على مدرب وطني في الفترة المقبلة بسبب الأوضاع في مصر التي تصعب من قبول أي أجنبي للمسؤولية.

ويتولى البدري حاليا قيادة أهلي طرابلس الليبي ولكنه عاد إلى مصر عقب محاولة اغتياله.

وقاد البدري الأهلي المصري مرتين لمدة موسمين قاده خلالها للتتويج بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.