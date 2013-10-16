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أهالي بورسعيد يرفعون صور السيسي في المتنزهات

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أهالي بورسعيد يرفعون صور السيسي في المتنزهات أهالي بورسعيد يرفعون صور السيسي في المتنزهات

كتب : هبة صبيح منذ 9 دقائق

حرص عدد كبير من الأهالي على رفع صور عليها تأييد الفريق عبد الفتاح ، وزير الدفاع، وسط المتنزهات والحدائق وشارع طرح البحر ببورسعيد، الذي شهد إقبالا كثيفا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كما هتف المارة "الجيش والشعب إيد واحدة"، و"بنقولك يا سيسى عايزينك تبقى رئيسي".

كما علقت سيارات الأجرة والملاكي البالونات وصور السيسي والأعلام المصرية.

من جانب آخر، أعلن محمد شريف، المدير الإقليمي للقرى السياحية في بورسعيد، أنه تم تخفيض رسوم القرى السياحية في بورسعيد بنسبة تصل إلى 40% لتنشيط السياحة الداخلية وتشيع الزائرين من المحافظات الأخرى لزيارة بورسعيد.

وأكد أن نسبة الإشغالات في القرى لا تقل عن 90%، خاصة في قرى النورس والكروان والكناري.

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