"ديلى ميل": لحم الخنزير المقدد يصيب الرجال بالعقم

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى أحد التقارير التى نشرت على موقعها الإلكترونى فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى عن معلومات جديدة وخطيرة، بشأن الأضرار الصحية للحم الخنزير المقدد واللحوم المصنعة بصفة عامة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد، أحد أعرق وأشهر الجامعات فى العالم.

وأشار الباحثون إلى أن تناول شريحة واحدة من لحم الخنزير المقدد يومياً، له تأثير ضار للغاية على خصوبة الرجال ويقلل من فرص الإنجاب ويرفع خطر الإصابة بالعقم، كما لفت الباحثون أن تناول النقانق أو السجق، ولو بكميات صغيرة يضر أيضاً بجودة الحيوانات المنوية اللازمة لإخصاب بويضة المرأة وحدوث الحمل.

وتابع الباحثون أن الأشخاص الذين يرغبون فى تعزيز قدرتهم على الإنجاب، يجب أن يبتعدوا تماماً عن تناول لحم الخنزير المقدد واللحوم المصنعة، ويلجأوا إلى تناول الأسماك، خاصة سمك القد وسمك الهلبوت المفلطح، والخضروات والفواكه الطازجة، حيث يساهم ذلك بشكل كبير فى تحسين شكل الحيوانات المنوية وتقليل فرص تشوهها بشكل ملحوظ.

ولفت الباحثون إلى أن نمط حياة الإنسان يؤثر أيضاً على فرص الإنجاب، فمثلاً السجائر والضغوط العصبية والكحول يضرون بالحيوانات المنوية، بينما تساهم الرياضة والحمية الغذائية الصحية فى تعزيز فرص الإنجاب، وستذاع هذه النتائج خلال اللقاء العلمى الذى ستعقده الجمعية الأمريكية للطب التناسلى خلال هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق باللحوم المصنعة أيضاً، فقد كشفت دراسة حديثة نشرت العام الماضى، وأشرف عليها باحثون من جامعة كامبردج البريطانية، أن الرجال الذين يقللون كميات اللحوم المصنعة التى يتناولونها إلى النصف، ينخفض خطر إصابتهم بسرطان الأمعاء وأمراض القلب ومرض السكر بنسبة 10%.