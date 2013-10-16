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إهمال تنظيف الأسنان بعد أكل اللحوم يؤدى إلى تآكل اللثة

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إهمال تنظيف الأسنان بعد أكل اللحوم يؤدى إلى تآكل اللثة إهمال تنظيف الأسنان بعد أكل اللحوم يؤدى إلى تآكل اللثة

يتزايد الإقبال على أكل اللحوم فى عيد الأضحى، ويهمل الكثيرون تنظيف أسنانهم ما يعرضها للمشاكل، كما قال الدكتور يحيى رمضان، أستاذ ورئيس قسم تركيب الأسنان جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن أكل اللحوم يؤدى إلى أضرار بالأسنان إذا كانت تعانى من "التسوس"، ووجود حفر تتجمع فيها اللحوم دون تنظيفها، حيث تقوم البكتيريا بالعمل على الفضلات المتبقية بين الأسنان وتحدث جيوبًا بين الأسنان وعظام اللثة، وحينها تؤدى إلى ذوبان عظام اللثة وتصل البكتيريا إلى عصب الأسنان وتقوم بإتلافه ويحدث خراج باللثة.

وأوضح رمضان أن حدوث جيوب باللثة يختلف من شخص لآخر، فالنسبة لمريض السكر والمرأة الحامل يكون تكون الجيب أسرع من الشخص العادى، مشيرًا إلى أن علاج الجيوب المتواجدة باللثة يكون من خلال 4 زيارات لطبيب الأسنان يقوم فيها بإزالة الجير على 4 مراحل، مع استخدام مضمضة، وإذا كان المريض تحت سن الأربعين تعالج اللثة والأسنان تمامًا لأن العظام تبنى مرة أخرى، أما حال السن الأكبر فيكون العلاج من خلال منع تدهور الأسنان أو عودة الجيوب.
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