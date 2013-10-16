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دراسة: تلوث الهواء مرتبط بانخفاض وزن الأطفال حديثي الولادة

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دراسة: تلوث الهواء مرتبط بانخفاض وزن الأطفال حديثي الولادة دراسة: تلوث الهواء مرتبط بانخفاض وزن الأطفال حديثي الولادة

كتب : أ ش أ الأربعاء 16-10-2013 11:27

كشفت دراسة أوروبية واسعة، عن أن الأطفال الذين تلدهن أمهات يعشن في مناطق تعاني من تلوث الهواء والحركة المرورية الكثيفة، أكثر عرضة لانخفاض الوزن وانخفاض محيط الرأس.

وجد الباحثون أن الأطفال الذين يولدون في مناطق ملوثة الهواء يعانون من قلة أوزانهم بدرجة أقل كثيرًا من المقاييس الأوروبية المقبولة في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الدراسة أنه مقابل تعرض المرأة أثناء الحمل إلى 5 ميكروجرام من الجسيمات الدقيقة في الهواء لكل متر مكعب، يرتفع خطر انخفاض وزن الجنين بنسبة 18%.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من إقرار أن تلوث الهواء هو سبب انخفاض وزن الأطفال عند الولادة، إلا أنهم أكدوا من خلال الدراسة التي نشرت في دورية أمراض الجهاز التنفسي "لانسيت" وجود رابط قوي بين تلوث الهواء وانخفاض أوزان الأطفال، ما يستدعي اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

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