دراسة: شرب القهوة يوميا يقي من مرض سرطان الجلد

كتب : سارة سعيد الأربعاء 16-10-2013 11:45

أظهرت دراسة أمريكية أن شرب القهوة يساعد على الوقاية من مرض سرطان الجلد، لدى الرجال والنساء بدرجات متفاوتة.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي يشربن 3 فناجين من القهوة يوميا تنخفض لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالنساء اللواتي شربن كوبا واحدا في الشهر، في حين انخفضت مخاطر الإصابة لدى الرجال بنسبة 9 بالمائة.

وذكرت الدراسة أن الكافيين الموجود بالقهوة فعال في الوقاية من سرطان الخلايا القاعدية، التي تسبب سرطان الجلد، الذي من أهم أسبابه أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي أشار المعهد الوطني للسرطان من خلال الدراسة أن مئات الآلاف يتأثرون منها.