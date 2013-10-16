أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: شرب القهوة يوميا يقي من مرض سرطان الجلد

Google+ Print
دراسة: شرب القهوة يوميا يقي من مرض سرطان الجلد دراسة: شرب القهوة يوميا يقي من مرض سرطان الجلد

كتب : سارة سعيد الأربعاء 16-10-2013 11:45

أظهرت دراسة أمريكية أن شرب القهوة يساعد على الوقاية من مرض سرطان الجلد، لدى الرجال والنساء بدرجات متفاوتة.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي يشربن 3 فناجين من القهوة يوميا تنخفض لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالنساء اللواتي شربن كوبا واحدا في الشهر، في حين انخفضت مخاطر الإصابة لدى الرجال بنسبة 9 بالمائة.

وذكرت الدراسة أن الكافيين الموجود بالقهوة فعال في الوقاية من سرطان الخلايا القاعدية، التي تسبب سرطان الجلد، الذي من أهم أسبابه أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي أشار المعهد الوطني للسرطان من خلال الدراسة أن مئات الآلاف يتأثرون منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية