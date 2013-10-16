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متحدث تمرد يكشف مخطط الإخوان لوقف محاكمة مرسي

  • سياسية
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متحدث تمرد يكشف مخطط الإخوان لوقف محاكمة مرسي متحدث تمرد يكشف مخطط الإخوان لوقف محاكمة مرسي

قال المتحدث الإعلامى باسم حملة تمرد حسن شاهين، أنه من المتوقع أن يقوم تنظيم الإخوان، وحلفاؤه، بالتخطيط لعمليات إرهابية، قبل محاكمة المعزول محمد مرسي.

كما طالب متحدث تمرد الأجهزة الأمنية بضرورة التصدى لكافة المحاولات التى من شأنها بث الرعب فى قلب الشعب المصرى، مشيرا الى أنه لا يجب ألا تغفل عنها الأجهزة الأمنية، وألا يعبأ لها الشعب المصرى، لأن هناك درعاً يحمي

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