جيان: لم أتوقع هز شباك مصر 6 مرات

أكد أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا أنه لم يكن يتوقع أن تنجح بلاده في تسجيل ستة أهداف أمام مصر في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل.

وحققت غانا فوزا كبيرا على مصر بسداسية مقابل هدف، كان لجيان نصيبا في هدفين منهما.

وقال جيان للصحفيين عقب المباراة: "بصراحة، لم أتوقع ستة أهداف، ولكننا بدأنا المباراة بشكل جيد وأتيحت لنا فرصة بعد ثوان قليلة من البداية".

وأضاف "شخصية اللاعبين ظهرت مع بداية المباراة ومع مرور الوقت سار كل شيء على أفضل وجه".

واختتم مهاجم العين الإماراتي "أود أن أشكر اللاعبين على المجهود الشاق الذي بذلوه أمام مصر".