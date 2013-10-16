زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض يزعم أنه من نسل النبى محمد

زعم كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض الرئيسى، أنه من نسل النبى محمد.

> وقال فى مقابلة مع صحيفة "حريت"التركية الصادرة اليوم الأربعاء "هذا صحيح.. الأسرة التى أنتمى إليها من نسل آل البيت. ولكننا لا نستغل ذلك فى السياسة".

وأضاف "كتبت مقالات كثيرة فى هذا الشأن.. هناك وثيقة حول شجرة العائلة سلمت لأسرتى خلال العصر العثمانى. يحتفظ كبار رجال الأسرة بها. هذه الوثيقة تحتفظ بها أسرة دوزجون فى تونجيلى. قمت بتصويرها منذ عدة سنوات وسلمتها لعدد من الأكاديميين الذين بحثوا الموضوع".

وتابع كيليتشدار أوغلو إنه لمنع صدور أى مزاعم كاذبة، تم إصدار هذه الوثائق مرتين، حيث تم تسليم نسخة للأسرة، فى حين يحتفظ بالأخرى فى إدارة السجلات العثمانية.

واستطرد: "هناك نسخة فى مكتب مفتى اسطنبول. فى العصر العثمانى، كان يقوم من لديهم هذه الوثيقة بالتوجه سنويا إلى القاضى العثمانى لتوثيقها. هذا الإجراء توقف مع إعلان الجمهورية. ولكن على أية حال، كل شخص فى تونجيلى يعلم أن أسرتنا من آل البيت".

>